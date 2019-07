Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Auto nimmt Bus die Vorfahrt und flüchtet - Verletzte bei Bremsmanöver

Gelsenkirchen (ots)

Mehrere Fahrgäste eines Linienbusses sind am Dienstagnachmittag, 09.07.2019, bei einem Bremsmanöver in Höhe des Busbahnhofs in Buer verletzt worden. Ein unbekannter Autofahrer hatte dem Linienbus gegen 15.30 Uhr an der De-la-Chevallerie-Straße die Vorfahrt genommen. Dabei überfuhr der Autofahrer aus der Gegenrichtung kommend vermutlich eine rote Ampel, sodass der Busfahrer, der gerade nach links in die Springestraße abbiegen wollte, stark bremsen musste. Dadurch verletzten sich mehrere Fahrgäste im Innenraum leicht. Der Autofahrer hielt nicht an und entfernte sich vom Unfallort.

Die Polizei sucht deshalb nun nach Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben und Angaben zum Autofahrer oder dem Fahrzeug machen können. Dabei könnte es sich Zeugenaussagen zufolge um einen roten Kleinwagen gehandelt haben. Außerdem bittet die Polizei den Fahrer, sich zur Klärung des Unfallherganges zu melden. Sachdienliche Hinweise bitte unter den Rufnummern 0209/365-6250 (Verkehrskommissariat) oder -2160 (Leitstelle).

