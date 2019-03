Polizei Düsseldorf

POL-D: Rosenmontag in der Landeshauptstadt - "Gemeinsam jeck" - Närrin-nen und Narren feiern bislang friedlich und ausgelassen - Die vorläu-fige Bilanz

Düsseldorf (ots)

Bei zunächst widrigen Wetterbedingungen haben tausende Närrinnen und Narren in der Landeshauptstadt Düsseldorf den diesjährigen Höhepunkt des Straßenkarnevals gefeiert. Wegen des vorhergesagten Sturms wurde der Zugbeginn schon im Vorfeld nach hinten verlegt. Auf einer Länge von fünfeinhalb Kilometern hat sich, in der Zeit von 13.33 Uhr bis 18:10 Uhr, der Rosenmontagszug mit 124 Fest-, 51 Bagagewagen, jedoch ohne Pferdegespanne und Reiter aber mit diversen Fußgruppen und Musikkapellen durch die Stadt bewegt. Knapp tausend Polizistinnen und Polizisten setzte das Polizeipräsidium entlang des Zugweges ein. Bislang kam es zu keinen besonderen Vorkommnissen. Hier die vorläufige Bilanz des Rosenmontagszugs 2019 aus polizeilicher Sicht (Vorjahreszahlen in Klammern) - Stand 18:00 Uhr: In diesem Jahr wurden 6 Kinder (5) zur Kindersammelstelle gebracht, 5 (4) zum Teil alkoholisierte Randalierer verbrachten den Tag im Polizeigewahrsam. Insgesamt erteilten die Einsatzkräfte in diesem Jahr 53 (53) Personen Platzverweise für den Innenstadtbereich.

Rückfragen bitte (ausschließlich Journalisten) an:



Polizei Düsseldorf

Pressestelle



Telefon: 0211-870 2005

Fax: 0211-870 2008

http://www.duesseldorf.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell