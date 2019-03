Polizei Düsseldorf

POL-D: Altstadt - 31-Jähriger von neuer "Bekanntschaft" in die Falle gelockt und ausgeraubt - Opfer leicht verletzt

Düsseldorf (ots)

Damit hatte der Mann nicht gerechnet: Als er seiner Begleitung die gewünschte Hand-Pizza brachte, stieß die ihn mit einem Kopfstoß zu Boden und raubte dem Arglosen zusammen mit zwei Komplizen sein Geld. Das Opfer erlitt leichte Verletzungen.

Den Erzählungen des Geschädigten zufolge hatte er in der vergangenen Nacht in der Altstadt eine junge Frau kennengelernt. Als sie angab, Hunger zu haben, begaben sich die zwei zur Mertensgasse und der 31-Jährige organisierte seiner neuen "Bekanntschaft" eine Pizza. Auf Wunsch der Frau hatten sich die beiden auf der Mühlenstraße etwas abseits des Trubels gestellt, als die Frau ihrem "Gönner" plötzlich und unvermittelt einen Kopfstoß versetzte. Benommen ging das Opfer zu Boden und wurde von der Täterin und zwei männlichen Komplizen seiner Barschaft beraubt. Die Fahndung der Polizei nach dem Trio blieb in der Nacht ergebnislos, unter anderem weil die Meldung des Geschädigten mit einigem Zeitverzug einging. Auch die Beschreibung der Räuber blieb bislang an der Oberfläche:

Täterin: 1,50 - 1,60 Meter groß.

Komplize 1: 1,80 - 1,90 Meter groß, rote Jacke, schwarze lockige Haare, nordafrikanisches Erscheinungsbild

Komplize 2: keine Angaben

Der Geschädigte erlitt leichte Verletzungen, die aber vor Ort keiner ärztlichen Behandlung bedurften. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 0211/8700 entgegen.

