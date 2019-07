Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Streit eskaliert und Mann springt von Balkon

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei ist am Sonntagabend, 07.07.2019, zu Streitigkeiten in einem Mehrfamilienhaus an der Frankampstraße in Erle ausgerückt, bei denen ein Mann schwer verletzt wurde. Dabei griffen zwei 28 und 47 Jahre alte Männer aus Gelsenkirchen gegen 20.50 Uhr einen 18-Jährigen in einer Wohnung an. Der 18-jährige Gelsenkirchener sprang schließlich vom Balkon aus der ersten Etage und verletzte sich dabei schwer. Ein Rettungswagen brachte ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Auseinandersetzung dauern an.

Rückfragen bitte an:



Polizei Gelsenkirchen

Merle Mokwa

Telefon: 0209/365-2011

E-Mail: merle.mokwa@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell