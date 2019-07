Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Verkehrsunfall in Heßler - eine schwer verletzte Person

Gelsenkirchen (ots)

Am Samstag, 06.07.2019, gegen 12.05 Uhr, ereignete sich im Kreuzungsbereich Grimmstraße/Jahnstraße ein Unfall zwischen einem Pkw und einem Kleinkraftrad. Ein 56-jähriger Gelsenkirchener befuhr mit seinem Zweirad die Jahnstraße in Richtung Grimmstraße. Im Kreuzungsbereich übersah der Gelsenkirchener den von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten Pkw einer 36-jährigen Essenerin. Es kam zur Kollision und der Rollerfahrer stürzte. Ein Rettungswagen brachte den schwer verletzten 56-Jährigen zur stationären Behandlung in ein örtliches Krankenhaus. Die Autofahrerin aus Essen verletzte sich leicht und konnte das Krankenhaus nach ambulanter Behandlung verlassen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden - das Kleinkraftrad war nicht mehr fahrbereit.

