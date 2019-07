Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern

LWSPA M-V: Schiffsunfall im Rostocker Fischereihafen

Waldeck (ots)

Der Schiffsführer des Ölbekämpfungsschiffes "Vilm" meldet der Wasserschutzpolizei Rostock am 04.07.2019 um 02:00 Uhr, dass er beim Anlegen im Rostocker Fischereihafen an das Fahrgastschiff "Baltica" gedrückt wurde. Durch starke Windböen beim Anlegemanöver und dem gleichzeitigen technischen Ausfall seiner Backbord-Maschine kam es zu diesem Schiffsunfall. Nach ersten Überprüfungen an Bord beider Schiffe, kam es zu keinen Personenschäden und zu keinem Austritt von Betriebsstoffen. Es entstand leichter Sachschaden an beiden Schiffen oberhalb der Wasserlinie.

