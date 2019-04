Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Jugendschutzkontrollen (51-2904)

Speyer (ots)

29.04.2019 Bei Jugendschutzkontrollen zwischen 17.30 Uhr und 21.40 Uhr am Hauptbahnhof, Postplatz, der Maximilianstraße und dem Dompark wurde bei vier Jugendlichen Zigarettenschachteln sichergestellt. Bei einer weiteren Kontrolle gegen 00.15 Uhr am Postplatz fiel ein stark alkoholisierter 23-jähriger Mann auf, der mit seinem Fahrrad nach Mechtersheim fahren wollte. In seinem Rucksack befanden sich 10 leere Bierflaschen, die er nach eigenen Angaben zuvor getrunken hatte. Dem Mann wurde die Heimfahrt untersagt. Sein Fahrrad wurde vor Ort verschlossen und der Fahrradschlüssel sichergestellt.

