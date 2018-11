POL-AC: Nach drei vermissten 13-Jährigen mit Hubschrauber gesucht; alle wieder da

Stolberg (ots) - Aufregung am Abend bei Eltern und Erziehungsberechtigten in Stolberg. Drei 13-jährige Jungs waren ausgebüxt und waren selbst am späten Abend nicht nach Hause zurückgekehrt. Nach einer Vermisstenanzeige hatte die Polizei "großes Besteck" aufgefahren und war unter anderem mit dem Polizeihubschrauber "Hummel 4" von 22.30 Uhr bis 23.30 Uhr über Stolberg unterwegs.

Während der Suchmaßnahmen kehrte ein Junge nach Hause zurück. Dadurch konnte der Aufenthaltsort der anderen beiden in Erfahrung gebracht werden. Im Bereich Fettberg, in einer Hütte auf einer Freifläche, wurden sie gegen 1 Uhr unversehrt gefunden.

Was folgte war eine hoheitliche Gardinenpredigt und dasselbe noch einmal zu Hause bei den Erziehungsberechtigten. (pk)

