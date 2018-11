POL-AC: Sieben Wohnmobile bei Händler gestohlen; Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise; wo wurden die Fahrzeuge betankt?

Würselen (ots) - Am vergangenen Wochenende haben unbekannte Täter in der Nacht von Samstag auf Sonntag vom Gelände eines Camping Centers in Würselen sieben Wohnmobile gestohlen. Die Fahrzeuge der Marke Bürstner haben einen Wert von mehreren hunderttausend Euro. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur.

Aufgrund der bisherigen Ermittlungsergebnisse muss davon ausgegangen werden, dass gleich mehrere Täter gegen Mitternacht auf das Gelände in der St.-Jobser-Straße gelangten um dann im Laufe der gesamten Nacht umfangreiche Vorbereitungen zum Diebstahl der Wohnmobile zu treffen. Zwischen 5 Uhr und 7.30 Uhr am Sonntagmorgen wurden die Fahrzeuge offensichtlich durch einen zuvor aufgeschnittenen Zaun über einen Grünstreifen auf den Willy-Brandt-Ring gefahren.

Da die Wohnmobile nur wenig Diesel im Tank hatten, muss davon ausgegangen werden, dass sie möglicherweise an einer Tankstelle in einem Umkreis von ca. 10 km vom Tatort entfernt aufgetankt wurden.

Zeugen die Beobachtungen gemacht haben, die im Zusammenhang mit dieser Tat ste-hen könnten, werden gebeten, sich an die Polizei Aachen KK 14, Tel.: 0241-9577-31401 oder außerhalb der Geschäftszeiten an die Kriminalwache Tel.: 0241-9577-34210 zu wenden. (pk)

