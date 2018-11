POL-AC: Vermehrt Autoaufbrüche in Roetgen

Roetgen (ots) - In den vergangenen Tagen hat es in Roetgen vermehrt Autoaufbrüche gegeben. In den sechs Fällen schlugen der oder die Täter die Seitenscheiben der geparkten Autos ein.

Aus den Fahrzeugen entwendeten sie meist private Utensilien oder Elektronikgeräte wie ein Navigationssystem. Die Tatorte waren in Rott in der Lammersdorfer Straße, auf der Hauptstraße und im Rommelweg.

Hinweise auf die Täter gibt es bislang nicht. (pk)

