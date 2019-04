Polizei Mettmann

POL-ME: Brandstiftung in einem leerstehenden Haus Am Bertram - Velbert - 1904179

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Mettmann (ots)

Am nächtlichen Montagmorgen des 29.04.2019, gegen 02.45 Uhr, bemerkten aufmerksame Zeugen einen Feuerschein aus einem leerstehenden Einfamilienhaus im Bereich der Straße Am Bertram im Velberter Ortsteil Langenberg. Die vorbildlichen Zeugen alarmierten sofort Feuerwehr und Polizei.

Die Velberter Feuerwehr konnte den Brand sehr schnell löschen. Ein konkreter Sachschaden kann nicht beziffert werden, da das unterhalb der Langenberger Sender abseits in einem Wald gelegene Haus schon seit mehreren Jahren leer stand, dabei bereits verfiel und zudem bei einer vorsätzlichen Brandstiftung im September 2018 (siehe unserer Pressemitteilung / ots 1809112 v. 24.09.2018) zusätzlich zerstört worden war. Die Ermittlungen zu dem Fall aus 2018 sind bis heute noch nicht abgeschlossen.

Nach gemeinsamer Beurteilung von Feuerwehr und Polizei wurde auch der aktuelle Brand am heutigen Montagmorgen wieder von unbekannter Person und wahrscheinlich erneut vorsätzlich gelegt. Bisher liegen der Velberter Polizei im aktuellen Fall noch keine konkreten Hinweise zu Identität, Herkunft und Verbleib eines Täters vor. Maßnahmen zur Spurensicherung am Tatort sowie weitere polizeiliche Ermittlungen wurden veranlasst, ein Strafverfahren eingeleitet. Sachdienliche Hinweise dazu nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 / 946-6110, jederzeit entgegen.

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:



Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Fax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/mettmann

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell