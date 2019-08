Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle - Zeugen nach Beinahunfall auf Bahnübergang gesucht

Melle (ots)

Am Bahnübergang an der Oldendorfer Straße kam es am Donnerstagmittag zu einer Beinahkollision zwischen einem Zug und einem Pkw. Nun sucht die Polizei in Melle dafür Zeugen und den unbekannten Autofahrer. Dieser befuhr mit einem dunkelblauen Kleinwagen die Oldendorfer Straße in Richtung Melle und blieb mit seinem Auto gegen 13 Uhr auf dem linken der beiden Gleise stehen. Zur gleichen Zeit war ein Zug der Eurobahn auf dem rechten Gleis von Osnabrück in Richtung Herford unterwegs. Als der 30-jährige Triebwagenführer das Auto erblickte, leitete er eine Notbremsung ein und kam auf dem Bahnübergang zum Stehen. Der Pkw stand infolgedessen zwischen der Halbschranke und dem Zug, wurde jedoch nicht beschädigt. Von den ca. 50 bis 60 Insassen der Eurobahn wurde niemand verletzt. Anschließend setzte der Triebwagenführer seine Fahrt fort und der Unbekannte entfernte sich in Richtung Melle. Später alarmierte der 30-jährige Lokführer die Polizei. Diese bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem Pkw geben können, sich unter der Rufnummer 05422/920600 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Mareike Edeler

Telefon: 0541/327-2073

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell