Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pkw-Diebstahl gescheitert, LED-Scheinwerfer gestohlen, Fenster eingeworfen, Fahrraddiebstahl, Gasflaschen entwendet

Vogelsberg (ots)

Medieninformation vom 16.07.2019

Pkw-Diebstahl gescheitert Alsfeld - Unbekannte Täter versuchten am Montag (15.7.) oder eine unbestimmte Zeit davor von der Ausstellungsfläche eines Autohändlers in der Grünberger Straße einen weißen Toyota zu entwenden. Ihr Vorhaben scheiterte jedoch, weil es ihnen nicht gelungen war, dass Türschloss der Fahrertür gewaltsam zu öffnen. Es entstand ein Sachschaden von rund 700 Euro. Hinweise zu der Straftat erbittet die Polizeistation Alsfeld unter der Rufnummer (0 66 41) 97 10 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache.

LED-Scheinwerfer gestohlen Freiensteinau/Nieder-Moos - Zwei LED-Scheinwerfer einer Eventfirma stahlen unbekannte Täter am Sonntag (14.7.), zwischen 1 Uhr und 1:45 Uhr, während des Seefestes am Nieder-Mooser See. Die Fluter der Marke Iridium Touch Wash haben einen Wert von circa 1.600 Euro. Hinweise zu der Straftat erbittet die Polizeistation Lauterbach unter der Rufnummer (0 66 41) 97 10 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache.

Fenster eingeworfen Schlitz - Am frühen Montagmorgen, gegen 2:15 Uhr, warfen Unbekannte an einem Haus in der Straße "Ringmauer" eine Fensterscheibe ein. Es entstand ein Sachschaden von rund 150 Euro. Hinweise zu der Straftat erbittet der Polizeiposten Schlitz unter der Rufnummer (0 66 42) 16 47 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache.

Fahrraddiebstahl Alsfeld - Aus dem Flur eines Mehrfamilienhauses in der Ernst-Arnold-Straße entwendeten unbekannte Täter am Montag, zwischen 7:30 Uhr und 8 Uhr ein grau/pinkfarbenes Mountainbike. Das Fahrrad stand zur Tatzeit ungesichert im Hauseingang. Hinweise zu der Straftat erbittet die Polizeistation Alsfeld unter der Rufnummer (0 66 31) 97 40 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache.

Gasflaschen entwendet Grebenhain - Aus einer Gitterbox des Raiffeisenlagers in Grebenhain entwendeten unbekannte Täter, zwischen Samstag (13.7.), 18:30 Uhr und Montag (15.7.), 8 Uhr, vier Gasflaschen á 11kg. Zuvor öffneten die Täter mit Gewalt die Box und holten das Diebesgut im Wert von circa 200 Euro heraus. Wie die Polizei bereits berichtete, wurde am frühen Sonntagmorgen (14.7.), vor dem Lager aus einem geparkten Pkw ein Schlüsselbund gestohlen. Möglicherweise besteht ein Zusammenhang zwischen den beiden Taten. Hinweise zu der Straftat erbittet die Polizeistation Lauterbach unter der Rufnummer (0 66 41) 97 10 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache.

Wolfgang Keller, PHK Pressesprecher Polizeipräsidium Osthessen 06641/971-130

