Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Unfall am Zebrastreifen

Brilon (ots)

Ein 85-jähriger Fußgänger wurde am Freitag bei einem Verkehrsunfall auf dem Zebrastreifen der Hubertusstraße schwer verletzt. Gegen 14.15 Uhr überquerte der Senior die Straße über den Fußgängerüberweg in Richtung Innenstadt. Als eine 36-jährige Autofahrerin aus dem Kreisverkehr in Richtung Alten Friedhof herausfuhr, kam es zum Zusammenstoß. Der Mann aus Brilon stürzte. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus.

