Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

Hochsauerlandkreis (ots)

Winterberg. In der Nacht zum Sonntag brachen unbekannte Täter in eine Jugendherberge an der Winterberger Straße ein. Zwischen 00.30 Uhr bis 06 Uhr schlugen die Einbrecher eine Fensterscheibe ein. Anschließend betraten sie den Gastraum und suchten den Thekenbereich ab. Über entwendete Gegenstände liegen bislang keine Erkenntnisse vor. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Winterberg unter 0 29 81 - 90 200 in Verbindung.

