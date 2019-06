Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbruchsversuch in Büroräume

Brilon, Niedere Mauer (ots)

Zwischen Freitag, 21.06.2019, 18.00 Uhr und Samstag, 22.06.2019, 09.10 Uhr versuchten unbekannte Täter in einen Büroraum in der Straße "Niedere Mauer" in Brilon einzubrechen. Es befanden sich an mehreren Fensterrahmen des Gebäudes einbruchstypische Hebelspuren. Der Versuch, ein Fenster aufzuhebeln, mißlang den Tätern jedoch, so dass sie nicht in das Gebäude gelangten.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Meschede unter der Rufnummer 0291-90200 entgegen.

