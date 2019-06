Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbruch in Reihenhaus

Sundern-Amecke (ots)

Im Zeitraum vom 21.06.2019, 18.00 Uhr bis 22.06.2019, 09.00 Uhr brachen unbekannte Täter in eine Wohnung in einem Reihenhaus in Sundern Amecke ein, indem sie die Haustür aufhebelten. In der Wohung durchsuchten sie die Räumlichkeiten nach Wertsachen. Es wurden mehrere Schmuckgegenstände entwendet.

