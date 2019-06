Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Versammlung unter freiem Himmel in Brilon

Brilon, Am Markt (ots)

Am 21.06.2019, zwischen 14.00 Uhr und 15.20 Uhr, fand in Brilon, Am Markt, eine Versammlung unter freiem Himmel statt. Die Versammlung wurde von einem 32 jährigen, ausländischen Mitbürger angemeldet, der durch die Aktion gegen seine geplante Abschiebung demonstrieren wollte. Bei der Versammlung fanden sich ca. 70 Teilnehmner ein. Der Versammlungsverlauf verlief störungsfrei.

