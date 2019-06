Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Kind stürzt mit Fahrrad

Schmallenberg (ots)

Bei einem Sturz mit seinem Fahrrad wurde ein elfjähriges Kind am Donnerstag in Latrop schwer verletzt. Gegen 17 Uhr fuhr der junge Mountainbiker auf dem abschüssigen Panoramaweg. Auf dem unbefestigten Boden verlor der Schüler die Kontrolle über sein Fahrrad und stürzte. Der Junge trug einen Fahrradhelm. Durch den Rettungsdienst wurde er in ein Krankenhaus gebracht.

