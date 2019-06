Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Raub

Brilon (ots)

In der Nacht zum Freitag wurde ein Mitarbeiter eines Wettbüros auf der Friedrichstraße überfallen. Die Täter erbeuteten Bargeld. Gegen 00 Uhr schloss der 23-jährige Mann das Geschäft ab. Als er durch den Hinterausgang das Gebäude verließ, drängten ihn zwei Männer zurück. Hierbei drohten sie mit einer Waffe. Im Laden nahmen sich die Täter Bargeld. Anschließend flüchteten sie mit ihrer Beute. Eine genaue Beschreibung der Personen oder der Waffe ist derzeit nicht bekannt. Eine Fahndung durch die Polizei blieb ohne Erfolg. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Brilon unter 02961 - 90 200 in Verbindung.

