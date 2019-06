Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Unfall auf Landstraße

Sundern (ots)

Am Dienstag gegen 11 Uhr wurden die Rettungskräfte zu einem Verkehrsunfall auf der Landstraße 519 zwischen Meinkenbracht und Endorf gerufen. Zwei Autos waren zusammengekracht. Ein 88-jähriger Mann aus Eslohe wurde schwer verletzt. Der 88-Jährige Mann war mit seinem Auto in Richtung Endorf unterwegs. Aus bislang unbekannten Gründen geriet er auf die Gegenfahrbahn. Hier fuhr eine 69-jährige Autofahrerin aus Sundern. Es kam zum Zusammenstoß. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto des Eslohers auf das Dach geschleudert. Der Mann wurde durch die Autofahrerin sowie einem unbeteiligten Autofahrer aus dem Fahrzeug befreit. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Pressestelle

Holger Glaremin

Telefon: 0291/9020-1140

E-Mail: pressestelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell