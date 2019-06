Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Beifahrerin im Krankenhaus verstorben

Eslohe (ots)

Am 16. Juni stießen auf der Bundesstraße 55 zwischen Bremscheid und Cobbenrode zwei Autos zusammen. Bei dem Unfall wurden vier Menschen schwer verletzt. Zwei Frauen wurden mit Rettungshubschraubern in Unfallkliniken geflogen. Leider erlag eine 71-jährige Frau aus Meschede am Donnerstag in einem Dortmunder Krankenhaus ihren schweren Verletzungen.

