Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Räuberische Erpresssung in Neheim am 21.06.2019 um 06.50 Uhr

Arnsberg-Neheim (ots)

Am Morgen des 21.06.2019 wollte der 33 jährige Geschädigte seine Autowerkstatt aufschließen, als sich ihm ein unbekannter Täter von hinten näherte und einen undefinierten, spitzen Gegenstand in den Rücken drückte. Der unbekannte Täter forderte in gebrochenem Deutsch mit den Worten "Gib mir Kasse" die Wechselgeldkasse. Nach Erhalt der Kasse, in der sich ein niedriger, dreistelliger Betrag befand, flüchtete der Täter durch den angrenzenden Park in unbekannte Richtung. Bei dem Täter soll es sich um eine ca. 1,80 Meter große, männliche Person mit dunkler Hautfarbe handeln. Der unbekannte Täter war bekleidet mit einem schwarzen Kapuzenpullover mit weißer Aufschrift auf dem Rücken, Jeans und weißen Turnschuhen. Der Geschädigte blieb bei der Tatausführung unverletzt. Sachdienliche Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Arnsberg unter der Rufnummer 02932-90200 entgegen.

