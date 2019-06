Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: 14-jährige Fahrradfahrerin schwer verletzt

Marsberg (ots)

Beim Überholen streifte ein Pkw eine 14-jährige Radfahrerin auf der Kreisstraße 74 zwischen Obermarsberg und Giershagen. Das Mädchen wurde schwer verletzt. Die Polizei stellte den Führerschein des Autofahrers sicher. Am Samstag gegen 21 Uhr fuhr das Mädchen auf der Kreisstraße in Richtung Giershagen. Als ein 73-jähriger Autofahrer die Radlerin überholte, kam es zum Zusammenstoß. Hierbei stürzte das Mädchen. Der Rettungsdienst brachte die junge Marsbergerin ins Krankenhaus. Der Autofahrer machte auf die eingesetzten Polizisten einen desorientierten Eindruck. Zudem wies er starke körperliche Einschränkungen auf, welche sich möglicherweise auf das Fahrverhalten auswirken. Der Führerschein wurde sichergestellt und das Fahren mit fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeugen untersagt. Das Straßenverkehrsamt wurde über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Pressestelle

Holger Glaremin

Telefon: 0291/9020-1140

E-Mail: pressestelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell