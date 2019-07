Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Fahrrad gestohlen - Reifen an drei Fahrzeugen zerstochen

Fulda (ots)

Fahrrad gestohlen

FULDA. Am Esperantoplatz entwendeten Unbekannte in der Zeit von Freitagabend (12.07.) bis Sonntagabend (14.07.) ein schwarzes Mountainbike der Marke Ghost Lawu 2. Das Fahrrad im Wert von rund 400 Euro war im Tatzeitraum an einem dortigen Fahrradständer gesichert worden.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Reifen an drei Fahrzeugen zerstochen

PETERSBERG. In der Straße "Neuwiesenfeld" zerstachen Unbekannte in der Nacht zu Sonntag zwei Reifen eines grauen Seat Leon und verursachten dabei einen Sachschaden von rund 350 Euro. Des Weiteren wurden im gleichen Tatzeitraum die Reifen von zwei gegenüber geparkten Fahrzeugen ebenfalls zerstochen.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Dominik Möller, Pressesprecher, Tel.: 0661 / 105-1011

