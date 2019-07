Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Polizei werden nächtliche Einbrüche in Wohnhäuser gemeldet

Bad Oeynhausen (ots)

Zu einer Serie von Einbrüchen, vornehmlich in Einfamilienhäuser, ist es in Bad Oeynhausen in den vergangenen Tagen gekommen. Dabei drangen die bisher unbekannten Täter besonders in den Abend- oder Nachtstunden in die Wohngebäude ein. Besonders auffällig erweist sich die Tatsache, dass sich die Hausbewohner bei einer Vielzahl der Einbrüche in den Häusern befanden und schliefen. Die Ermittler bitten um Zeugenhinweise.

Am frühen Samstagmorgen gegen kurz vor vier Uhr drangen Unbekannte über ein Fenster in ein Wohnhaus im Herderweg ein, sodass ein Bewohner durch den Lärm wach wurde. In der Folge erkannte er eine offenbar männliche Person, die sodann ohne Beute die Flucht ergriff. Eine Anwohnerin der Sielstraße berichtete den Beamten, dass kurz vor der Tatzeit eine Person mit der Taschenlampe in ihr Haus geleuchtet hatte. Diese wird wie folgt beschrieben: männlich, jüngeren Alters, blond und dunkel gekleidet, ausgestattet mit einem Rucksack.

In der Zeit von Samstag, 21.30 Uhr bis Sonntag, 3.45 Uhr suchten Unbekannte auch ein Wohnhaus in der Keplerstraße auf und drangen ebenfalls durch ein Fenster ein. Im Hausinneren durchsuchte man mehrere Schränke und stahl mitunter Geldbörsen und ein Mobiltelefon. Während der Tat befanden sich die beiden Bewohner schlafend im Haus.

Ebenfalls in der Nacht von Samstag auf Sonntag gelangten Einbrecher über die Haustür in die Wohnung eines Mehrfamilienhaus in der Bunsenstraße. Hier entwendete man unter anderem aus einer Geldbörse Bargeld und konnte unerkannt von der Tatörtlichkeit entkommen.

Auch in der Straße "Schwarzer Weg" rückte ein Haus in den Nachtstunden zu Sonntag ins Visier der Einbrecher. Während die Bewohner schliefen, öffnete man den Wintergarten und entwendete hieraus einen Lautsprecher. Außerdem versuchten die Täter vergeblich ein Fenster aufzuhebeln.

In derselben Nacht bemerkten Bewohner gegen 2.15 Uhr in der Einsteinstraße unbekannte Personen auf ihrem Grundstück. Dort schlugen die Verbrecher die Scheibe einer Terrassentür ein, betraten das Gebäude aber augenscheinlich nicht. Alarmierte Einsatzkräfte konnten die Täter nicht mehr vor Ort antreffen.

In der Albert-Schweitzer-Straße versuchten die Kriminellen in der Nacht zu Sonntag gegen 4.40 Uhr über ein Küchenfenster ins Haus einzusteigen. Dabei wurden die beiden offenbar männlichen Personen von den Bewohnern gestört und ergriffen die Flucht.

Ebenfalls in den Abend- oder Nachtstunden zu Sonntag gelang es Unbekannten in ein Wohnhaus in der Bergstraße einzudringen. Hier schob man eine teilweise heruntergelassene Jalousie nach oben, hebelte ein Fenster auf und durchwühlte anschließend diverse Schränke.

In der Nacht zu Montag verschafften sich Unbekannte gegen zwei Uhr auch in der Straße "Flachsbleiche" unerlaubt Zutritt in ein Einfamilienhaus. Hier durchsuchten die Unbekannten mehrere Schränke und stahlen unter anderem Bargeld. Während der Tat schliefen die Bewohner im Haus. Nach dem Aufwachen durch das mehrfache Auslösen des Bewegungssensors, erkannte man einen vermutlich männlichen Täter im Hof, der anschließend flüchtete.

In derselben Nacht suchten Einbrecher auch Wohnhäuser in den Straßen "Dörgen" und "Mattenkamp" auf. In das Mehrfamilienhaus im "Dörgen" drangen die Täter zwischen 2.20 Uhr und 6 Uhr über ein Badefensterzimmer ein und stahlen Portemonnaies und Handtaschen. Im "Mattenkamp" versuchte man vergeblich die Terrassentür eines Einfamilienhauses aufzuhebeln.

Die Ermittler können einen Zusammenhang der Taten nicht ausschließen und bitten um Hinweise unter Telefon (0571) 88660.

