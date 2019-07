Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Polizist bei Verkehrskontrolle verletzt

Espelkamp (ots)

Bei der Kontrolle eines 18-jährigen Motorradfahrers in Espelkamp ist am späten Montagabend ein Polizeibeamter leicht verletzt worden. Beim Abstellen der Maschine an der Ecke Gabelhorst/Ahornweg machte die Suzuki des 18-Jährigen plötzlich einen Satz nach vorne und erfasste den Polizisten. Möglicherweise hatte der junge Mann vergessen, den Gang herauszunehmen.

Der Beamte erlitt eine Verletzung am Beim, die eine Behandlung im Krankenhaus erforderlich machte. Wie sich bei der anschließenden Unfallaufnahme herausstellte, ist der 18-Jährige offenbar nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Zudem war sein erst vor Kurzem gekauftes Motorrad nicht zugelassen. Der Streifenwagenbesatzung der Espelkamper Wache war der Motorradfahrer gegen 23.15 Uhr aufgefallen, als dieser langsam auf dem Geh- und Radweg fuhr. Auf den 18-Jährigen kommt nun ein Ermittlungsverfahren zu.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:



Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: 0571/8866 1300/-1301 /-1302

E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de

http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de





Außerhalb der Bürozeit:



Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell