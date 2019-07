Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Keller, Schlüsselbund aus Pkw gestohlen, Scheiben eingeworfen

Vogelsberg (ots)

Medieninformation vom 15.07.2019

Einbruch in Keller Alsfeld - In den Kellerraum einer Werkstatt in der Alicestraße brachen unbekannte Täter, zwischen Donnerstag (11.7.), 20 Uhr und Freitag (12.7.), 18 Uhr, ein. Sie öffneten mit Gewalt die Kellertür und verschafften sich so Zutritt. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Der entstandene Sachschaden war gering. Hinweise zu der Straftat erbittet die Polizeistation Alsfeld unter der Rufnummer (0 66 31) 97 40 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache.

Schlüsselbund aus Pkw gestohlen Grebenhain - Aus einem silbernen Skoda stahlen unbekannte Täter, am Sonntag (14.7), zwischen Mitternacht und 9:45 Uhr, auf einem Parkplatz neben dem Raffeisenlager in der Bahnhofstraße einen Schlüsselbund. Wie die Täter in das Wageninnere gelangten, ist noch unklar. Möglicherweise war der Pkw zum Tatzeitpunkt unverschlossen. Hinweise zu der Straftat erbittet die Polizeistation Lauterbach unter der Rufnummer (0 66 41) 97 10 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache.

Vorderes Kennzeichen entwendet Lauterbach/Blitzenrod - Unbekannte entwendeten am Sonntag (14.7), zwischen 1 Uhr und 10:15 Uhr in der Vogelsbergstraße im Lauterbacher Stadtteil Blitzenrod von einem schwarzen Daimler-Benz das vordere Kennzeichen. Die Täter rissen das Zulassungsschild aus der Plastikhalterung. Hinweise zu der Straftat erbittet die Polizeistation Lauterbach unter der Rufnummer (0 66 41) 97 10 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache.

Scheiben eingeworfen Schlitz - An der Turnhalle der Dieffenbachschule in der Schlesische Straße warfen unbekannte Täter, zwischen Donnerstag- (11.7.) und Freitagnachmittag (12.7.) drei Scheiben ein. Es entstand ein Sachschaden von rund 600 Euro. Hinweise zu der Straftat erbittet der Polizeiposten Schlitz unter der Rufnummer (0 66 42) 16 47 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache.

Wolfgang Keller, PHK Pressesprecher Polizeipräsidium Osthessen 06641/971-130

