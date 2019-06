Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Kindergarten

Linnich (ots)

In der Nacht zu Mittwoch wurde erneut in einen Kindergarten eingebrochen. Der Tatort liegt in der Kölnstraße in Gereonsweiler.

Als die Räumlichkeiten am Dienstag gegen 16:00 Uhr verschlossen wurden, war noch alles in Ordnung. Mittwochmorgen gegen 06:40 Uhr erschien die erste Beschäftigte dort und stellte gleich fest, dass unmittelbar neben dem Haupteingang eine Fensterscheibe eingeschlagen worden war. Nach ersten Feststellungen wurde aus einem Büroraum ein kleiner Tresor mit einer geringen Summe Bargeld entwendet.

Die Kriminalpolizei hat Spuren gesichert und die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen nimmt die Leitstelle der Polizei unter der Rufnummer 02421 949-6425 entgegen.

