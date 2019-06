Polizei Düren

POL-DN: Ungebetene Gäste kommen durchs Gäste WC

Aldenhoven

In der Markfestestraße kam es am Mittwoch zwischen 12:15 Uhr und 14:15 Uhr zu einem Einbruch in ein freistehendes Einfamilienhaus.

Die Bewohnerin war in der besagten Zeit selbst nicht im Haus, hatte allerdings in dem im Erdgeschoss befindlichen Gäste WC das Fenster gekippt. Genau hier setzten die unbekannten Täter an und hebelten das Fenster auf, um sich Zutritt ins Haus zu verschaffen.

Sie durchsuchten das gesamte Haus und entwendeten ersten Erkenntnissen nach Schmuck. Die vollständige Schadenshöhe konnte noch nicht abschließend festgestellt werden. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Hinweise auf verdächtige Beobachtungen nimmt die Polizei unter der Notrufnummer 110 zu jeder Zeit entgegen.

