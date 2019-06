Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Elmshorn, Autobahn 23 - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Bad Segeberg (ots)

Am heutigen Morgen, dem 03.06.2019, ist es auf der Autobahn 23 zwischen Tornesch und Elmshorn zu einer Kollision zwischen zwei Autos gekommen.

Um 08.18 Uhr fuhr ein 43-jähriger Norderstedter mit seinem dunkelblauen Skoda Octavia auf der Autobahn auf dem rechten Fahrstreifen in Richtung Heide. Zwischen der Anschlussstelle Tornesch und Elmshorn sah der 43-Jährige einen Volvo auf der Überholspur, der sich von hinten näherte. Als der Volvo auf gleicher Höhe war, geriet dieser plötzlich nach rechts und kollidierte mit dem Skoda. Danach fuhr der Volvo wieder auf den Überholfahrstreifen und gab Gas, so dass der Skoda-Fahrer nicht folgen konnte. Am Skoda entstanden Schrammen am linken Heck.

Das Polizei- Autobahn- und Bezirksrevier Elmshorn sucht nach Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können. Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich bei dem flüchtigen Volvo um einen schwarzen Geländewagen mit Itzehoer Kennzeichen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 04121- 4092-0 entgegengenommen.

Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Holger Matzen

Telefon: 04551-884-2020

E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell