Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Bornhöved, Am Schwarzen Berg / 31-Jähriger bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Bad Segeberg (ots)

Am Samstag, den 01.06.19, verletzte sich ein 31-Jähriger bei einem Unfall in Bornhöved schwer. Der junge Mann fuhr gegen 16:00 Uhr auf der Straße "Am Schwarzen Berg" in Richtung Ortsmitte. In einer leichten Linkskurve mit Gefälle kam er mit seinem VW Polo nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Hierbei zog er sich schwere Verletzungen zu. Rettungssanitäter brachten ihn mit einem Rettungswagen ins FEK Neumünster. Hier wurde ihm auch eine Blutprobe entnommen, nachdem ein Atemalkoholtest im Krankenhaus einen Wert von 2,93 Promille ergeben hatte. Außerdem gab der 31-Jährige an, dass er zusätzlich Drogen konsumiert hatte. Polizeibeamte stellten daraufhin den Führerschein sicher. Der junge Mann aus dem Kreis Segeberg muss sich jetzt in einem Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten. Der Gesamtsachschaden liegt bei 4000 Euro. Der Pkw musste abgeschleppt werden.

