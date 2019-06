Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Negernbötel, Hamdorf, Am Forst / Quad gestohlen; Polizei erbittet Hinweise

Bad Segeberg (ots)

In der Zeit von Samstag, den 01.06.19, 21:30 Uhr, bis Sonntag, 10:30 Uhr, wurde in Negernbötel, Hamdorf, ein Quad entwendet. Der oder die Täter brachen in eine Lagerhalle in der Straße "Am Forst" ein und entwendeten neben dem Quad, einen schwarzen Motorradhelm von Caberg und eine Add blue Pumpe der Marke Hornet. Bei dem Quad handelt es sich um ein Suzuki Kingquad 700 mit Segeberger Kennzeichen. Der Gesamtschaden liegt bei 6000 Euro. Die Kriminalpolizei Bad Segeberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter 04551-8840 um Hinweise.

