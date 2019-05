Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bersenbrück - Gewalttätiger Ex-Partner der Brandstiftung überführt - Haftbefehl erlassen

Bersenbrück (ots)

Am Donnerstagmorgen wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Brand am Hastruper Damm gerufen. Dort war der Anbau eines Wohnhauses in Brand geraten und griff auf das angrenzende Wohnhaus über. Personen waren nicht im Haus. Der bei dem Feuer entstandene Sachschaden liegt bei ca. 20.000 Euro. Die Polizei konnte einen 50-jährigen Mann ermitteln, der am Donnerstagmorgen zu dem Haus gefahren war und dortige Gartenmöbel in Brand setzte. In dem Haus wohnte seine ehemalige Lebensgefährtin, die er seit der Trennung (Oktober 2018) mit diversen Straftaten überzog und unter Druck setzte. Der Ex- Lebensgefährte war auch bereits wegen vorsätzlicher Körperverletzung zum Nachteil seiner EX-Partnerin rechtskräftig verurteilt worden und es bestand ein Näherungsverbot für den Wohnort der jungen Frau. Das alles schien ihn wenig zu interessieren. Am Donnerstagmorgen beging er eine schwere Brandstiftung (Verbrechen). Der Mann konnte von der Polizei gegen 11 Uhr in Neuenkirchen-Vörden an einer Tankstelle festgenommen werden, er stand unter Alkoholeinfluß und hatte auch noch gefüllte Benzinkanister in seinem Fahrzeug. Der 50-Jährige wurde einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Untersuchungs-Haftbefehl wegen schwerer Brandstiftung. Neben dem Haftgrund der Fluchtgefahr wurde auch der Haftgrund der Wiederholungsgefahr bejaht, denn der Mann könnte weitere ähnliche Delikte begehen und die Intensität der Straftaten zum Nachteil seiner Ex-Partnerin könnte sich noch steigern.

