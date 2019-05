Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Festnahme von Fahrraddieben

Osnabrück (ots)

Am Sonntag konnte die Polizei einen Fahrraddieb bei Tatausführung und einen weiteren im Rahmen der Fahndung festnehmen. Gegen 13.55 Uhr wurde die Besatzung eines Streifenwagens an der Ecke Rheiner Landstraße/Richard-Wagner-Straße von einem Passanten darauf aufmerksam gemacht, dass ein Unbekannter gerade sein Fahrrad gestohlen hätte und damit in Richtung Westerberg davongefahren sei. Der Bestohlene setzte sich in den Streifenwagen, und gemeinsam nahm man die Fahndung nach dem Dieb auf. Im Mendelssohnweg war man dann Minuten später erfolgreich. Der Täter radelte dort mit dem gestohlenen Fahrrad entlang und wurde schließlich vom Geschädigten erkannt. Der amtsbekannte 28-jährige Mann ist ohne festen Wohnsitz und wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem Haftrichter vorgeführt. Der machte im wahrsten Sinne des Wortes kurzen Prozess und verurteilte den Mann für die Tat zu einer Freiheitsstrafe von zwei Monaten auf Bewährung. Ein weiterer Diebstahl ereignete sich gegen 22.15 Uhr in der Redlinger Straße. Anwohner beobachteten hier einen Fahrradfahrer, der gerade ein anderes, abgeschlossenes Fahrrad wegtragen wollte. Die alarmierte Polizei war schnell vor Ort und konnte den 36-jährigen Osnabrücker auf frischer Tat ertappen. Bei dem Täter handelte es sich ebenfalls um einen "alten Bekannten", der nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt wurde.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Frank Oevermann

Telefon: 0541/327-2071

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell