Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Iburg - Pkw aufgebrochen und Messgeräte gestohlen

Bad Iburg (ots)

In der Ernst-August-Straße machten sich Unbekannte zwischen Freitagabend (18.50 Uhr) und Samstagmorgen (07.45 Uhr) an einem schwarzen Ford Focus zu schaffen. Aus dem Pkw, der am Fahrbahnrand abgestellt worden war, stahlen der oder die Täter Messgeräte. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte bei der Polizei in Georgsmarienhütte, Telefon 05401/879500.

