Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: Polizei klärte mehrere Straftaten auf

Melle (ots)

Einem aufmerksamen Zeugen und polizeilicher Ermittlungsarbeit ist es zu verdanken, dass mehrere Straftaten aus dem Bereich Melle aufgeklärt werden konnten. Ausgangspunkt waren ein Diebstahl auf einer Baustelle sowie Sachbeschädigungen an Bushaltestellen, die allesamt in der Nacht zum 04.04.2019 begangen wurden. Bei einer Tat wüteten Unbekannte auf der Baustelle an der Stüvestraße in Höhe des Friedhofes. Sie entwendeten einen Stromverteilerkasten, warfen Absperrmaterialien um, stellten manche um und beschädigten weitere. Eine Sperrbake wurde in einen nahegelegenen Bach geworfen, zudem wurde ein Eimer mit Gewindeschrauben teilweise auf der Straße ausgekippt. In der gleichen Nacht hatten unbekannte Täter mehrere Glasscheiben der Bushaltestelle an der Ecke Nordring/Suttheider Straße und den beiden Haltestellen an der Ecke Osnabrücker Straße/Sehlingdorfer Straße mit ebensolchen Gewindeschrauben eingeworfen. In dem Fall der Bushaltestelle "Am Bußdiek" (Sehlingdorfer Straße) hörte ein Passant gegen 21.40 Uhr einen lauten Knall und bemerkte kurz darauf die zerstörten Scheiben. Gleichzeitig fiel ihm ein mit drei Personen besetztes Auto auf, das sich in der Nähe aufhielt. Der Mann merkte sich Fabrikat und Kennzeichen des Wagens und meldete sich bei der Polizei. Was nun folgte war die klassische polizeiliche Ermittlungsarbeit. Über das Kennzeichen gelangte man an den Halter des Autos, weiter an dessen 18-jährigen Sohn und schließlich an dessen 18 und 19 Jahre alten Freunde. Mit richterlichen Durchsuchungsbeschlüssen wurden in der Folge die Wohnungen der jungen Meller durchsucht und das Trio im Anschluss vernommen. Alle legten dabei Geständnisse ab und gaben die Taten zu. Ungeklärt ist allerdings noch, was mit dem gestohlenen Stromverteilerkasten passiert ist. Neben der strafrechtlichen Seite könnte auf die drei Freunde nun auch zivilrechtlicher Ärger in Form einer Schadenersatzforderung zukommen. Der von ihnen verursachte Schaden beträgt mehrere tausend Euro.

