Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle - Einbruch am Kohlbrink

Melle (ots)

Zwischen Samstagabend und Montagmorgen drangen Unbekannte in ein Bürogebäude am Kohlbrink ein. Mehrere Räume wurden aufgebrochen, Schränke durchsucht und Bargeld entwendet. Hinweise zu den Diebstählen bitte an die Polizei in Melle unter 05422 920600.

