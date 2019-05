Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Rieste - Seitenscheibe eingeschlagen und Handtasche gestohlen

Rieste (ots)

Auf einem Parkplatz am Alfsee, in der Straße Am Campingpark, schlugen Unbekannte am Sonntag zwischen 15.30 und 16.50 Uhr die Seitenscheibe eines grauen Mazda Sporty ein. Aus dem Fahrzeuginneren entwendeten die Täter eine Handtasche und flüchteten unerkannt. Zeugenhinweise erbittet die Polizei in Bersenbrück, Telefon 05439/9690.

