Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle/Bad Essen - Unfall auf der Huntetalstraße

Melle/Bad Essen (ots)

Am Montagnachmittag ereignete sich gegen 14:45 Uhr ein Unfall auf der Huntetalstraße, bei dem fünf Pkw-Insassen leicht verletzt wurden. Eine 42-jährige Frau war mit ihrem VW Bulli, zwei Kindern (2 und 11 Jahre alt) und dem Haushund unterwegs in Richtung Barkhausen. Eine 66-jährige Frau kam ihr mit einem Ford Transit entgegen (in Richtung Melle). Plötzlich geriet der Ford Transit, in dem noch ein 5-jähriges Kind saß, aus noch nicht geklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und prallte mit dem VW Bulli zusammen. Alle Insassen wurden bei dem Unfall leicht verletzt und in Krankenhäuser gebracht. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mußten abgeschleppt werden. Für die Zeit der Unfallaufnahme war die Huntetalstraße voll gesperrt. Kurioses am Rande: Der Haushund, der auch "Insasse" im VW Bulli war, hatte nach dem Unfall das Auto und die Unfallstelle verlassen. Die Besitzer hoffen, dass er eigenständig den Weg nach Hause gefunden hat. Während der Unfallaufnahme gab es plötzlich eine Stichflamme aus einem der eingesetzten Streifenwagen. Die Beamten löschten den entstehenden Brand mit einem Feuerlöscher, erhielten aber noch Unterstützung durch die eingesetzte Feuerwehr.

