Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Unbekannte schlagen Pkw-Heckscheibe ein

Osnabrück (ots)

In der Adolfstraße Ecke Weidenstraße, geriet am Sonntagabend ein grauer Audi A4 Avant ins Visier unbekannter Täter. An dem Kombi, der auf einem Parkstreifen stand, schlugen sie zwischen 18.45 und 21.45 Uhr die Heckscheibe ein und stahlen aus dem Kofferraum eine schwarze Aktentasche und eine schwarze Herrenwinterjacke. Mit ihrer Beute flüchteten die Diebe anschließend in unbekannte Richtung. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte bei der Polizei, Telefon 0541/327-3240 oder 327-2115.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Mareike Edeler

Telefon: 0541/327-2073

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell