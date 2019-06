Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Elmshorn - Bedrohung mit Messer, Zeugen gesucht

Bad Segeberg (ots)

Am vergangenen Freitagnachmittag, dem 31.05.2019, ist es in der Schulstraße in Elmshorn zu einer Bedrohung durch Vorhalt eines Messers gekommen.

Gegen 15:55 Uhr nutzte ein 20-jähriger Mann aus Braunschweig einen Fußweg durch den Park am Rathaus von der Straße "Am Prostenfeld" kommend, um die Schulstraße zu erreichen. Es kamen ihm zwei unbekannte Jugendliche entgegen. Nach einem kurzen Wortwechsel zog der eine Jugendliche plötzlich ein Messer heraus und hielt es in Richtung des Braunschweigers, der sofort weglief. Die beiden Jugendlichen folgten dem 20-Jährigen nicht. Von zu Hause aus rief er die Polizei.

Die Kriminalpolizei Elmshorn hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie sucht nun nach den unbekannten jungen Männern. Der Jugendliche mit dem Messer war etwa 17 Jahre alt, 175 cm groß und schlank. Er hatte ein arabisches Erscheinungsbild und sprach gebrochen deutsch. Bekleidet war er mit einer grauen Jogginghose, einer grünen Jacke und einem grünen Cap. Der Begleiter war ebenfalls etwa 17 Jahre alt, 170 cm groß und schlank. Er hatte ebenfalls ein arabisches Erscheinungsbild, sprach gebrochen Deutsch und lange, schwarze, gelockte Haare, die an den Seiten wegrasiert waren. Bekleidet war er mit einer blauen Jeans, einer hellen Jacke und einem weißen T-Shirt. Zeugen, die Hinweise zu den Personen geben können oder die Tat beobachtet haben, melden sich bitte unter 04121-803-0.

