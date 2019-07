Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Leichlingen - Einbruch in Gaststätte und Lagerraum, Diebstahl aus PKW

Leichlingen (ots)

Zwischen Montag und Dienstag (16.07) brachen Jugendliche in den Lagerraum einer Pizzeria in der Neukirchener Straße ein und entwendeten mehrere Softgetränke, Leergut-Kisten und einen orangefarbenen Rasenmäher.

Zu einem weiteren Einbruch kam es Dienstagnacht in der Zeit zwischen 0:30 Uhr und 07:00 Uhr. Hier verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einer Gaststätte in der Fußgängerzone. Der oder die Täter zerstörten eine Fensterscheibe und gelangten so in die Gaststätte. Dort brachen sie zwei Spielautomaten auf und entwendeten eine Geldkassette aus einem der Automaten.

In der Zeit vom 12.07., 15:30 Uhr, bis zum 15.07., 08:00 Uhr, bogen unbekannte Täter die Fahrertüre eines grauen Renault Twingo auf und entwendeten einen Bedienknopf des Radios. Der PKW befand sich während der Tatzeit auf dem Parkplatz Pastorat.

Sämtliche Hinweise nimmt die Polizei RheinBerg unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen.(ma)

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis

Pressestelle

Telefon: 02202 205 120

E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

