Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Mofa beschädigt

Hildesheim (ots)

Unbekannte beschädigten am Freitagnachmittag ein Mofa eines 47-jährigen Algermisseners. Dieser hat sein Kleinkraftrad auf einem Feldweg im Bereich Batjerie in Richtung Alpebach abgestellt. Als er wieder zu seinem Mofa kam, musste er mehrere Beschädigungen feststellen, die offensichtlich durch rohe Gewalt verursacht wurden. Es entstand Sachschaden von ca. 200 Euro. Hinweise dazu erbittet die Polizei in Sarstedt unter der Telefonnummer 05066/9850

