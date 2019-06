Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Alfeld: Verkehrsunfallflucht

Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Alfeld(hoe) Eine 57-jährige Alfelderin hat ihren Pkw Opel, Farbe: blau, am Freitag, 21.06.2019, in der Zeit von 11.30 bis 12.00 Uhr, auf dem Parkplatz beim Netto-Markt in Alfeld, Am Bahnhof, abgestellt. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurück kehrte stellte sie fest, dass dieses an der vorderen Stoßstange beschädigt worden war. Der Unfallverursacher hat sich unerlaubt vom Unfallort entfernt. Der Schaden liegt bei etwa 1000 Euro. Als möglicher Unfallort kommt auch der Brunnenweg 5 in Alfeld in Betracht, da das Fahrzeug vor dem Abstellen auf dem Netto-Parkplatz dort geparkt war.

Hinweise zu dem Unfall nimmt das PK Alfeld unter Tel. 05181/91160 entgegen.

