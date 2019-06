Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall

Hildesheim (ots)

Bereits am 15.06.2019 um 11:38 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall in Gronau im Kreuzungsbereich des "Zuckerknoten" (Bethelner / Rhedener Landstraße / Eitzumer Weg / Steintorstraße). Nun sucht die Polizei Zeugen zum Unfallhergang. Ein 52-jähriger Gronauer befuhr mit seinem Pkw VW die Rhedener Landstraße und bog an der Kreuzung nach links in Richtung Steintorstraße ab. Eine 76-jährige Barfelderin befuhr mit ihrem Pkw Fiat die Bethelner Landstraße in Richtung Rheden. Während des Abbiegevorgangs kam es zum Zusammenprall beider Pkw. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05068-93030 mit der Polizei in Elze in Verbindung zu setzen.

