Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft und der Polizei Hildesheim -Nachtrag zur Pressemeldung "Tatverdächtiger nach Einbruch in Bäckereifiliale in Einum festgenommen"-

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Bei einem Einbruch in eine Bäckereifiliale in der Alten Heerstraße in Einum am 18.06.2019, gegen 23:50 Uhr, wurde ein 19-jähriger Tatverdächtiger aus Hildesheim auf frischer Tat betroffen und festgenommen. Zwei weiteren Tatverdächtigen gelang es zu flüchten (hiesige Pressemitteilung vom 19.06.2019, 11:03 Uhr).

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Hildesheim wurde der 19-jährige nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen aufgrund fehlender Haftgründe entlassen. Die Ermittlungen werden sowohl gegen ihn als auch gegen die anderen beiden, bisher unbekannten Tatverdächtigen, fortgeführt.

