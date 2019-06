Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Tatverdächtiger nach Einbruch in Bäckereifiliale in Einum festgenommen

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Am späten Abend des 18.06.2019 kam es erneut zu einem Einbruch in eine Bäckerei. Betroffen war in diesem Fall die Filiale einer Bäckereikette in der Alten Heerstraße in Einum. Dabei konnte ein Tatverdächtiger auf frischer Tat angetroffen und festgenommen werden.

Die Tat ereignete sich am 18.06.2019, gegen 23:50 Uhr. Den bisherigen Ermittlungen zufolge verschafften sich drei Täter Zugang in die betroffene Filiale, indem sie eine rückwärtig gelegene Zugangstür aufbrachen. Anschließend betraten sie die Filiale und suchten nach Diebesgut.

Zu diesem Zeitpunkt befanden sich bereits mehrere Streifenwagen auf dem Weg zum Tatort. Dieser Umstand ist dem Hinweis einer aufmerksamen Zeugin zu verdanken. Diese bemerkte zuvor im Nahbereich der betroffenen Filiale mehrere männliche Personen, die ihr verdächtig vorkamen und die sich in Richtung Bäckerei bewegt haben. Dieses meldete sie der Polizei.

Einer zuerst am Tatort eingetroffenen Streifenbesatzung gelang es im rückwärtigen Bereich des Objektes einen Tatverdächtigen auf frischer Tat anzutreffen und festzunehmen. Zwei weitere Tatverdächtige flüchteten. Nach ihnen wurde umgehend eine Fahndung eingeleitet. Diese wurde durch den Einsatz eines Polizeihubschraubers unterstützt. Den Flüchtigen gelang es jedoch, unerkannt in der Dunkelheit zu entkommen.

Bei dem Festgenommenen handelt es sich um einen 19-jährigen Mann aus Hildesheim. Er befindet sich momentan in polizeilichem Gewahrsam. Die Ermittlungen dauern an.

