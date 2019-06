Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Festnahme von drei mutmaßlichen Zigarettendieben nach Verkehrskontrolle

Hildesheim (ots)

Zeit: 17.06.2019 (Mo.), 18:10 Uhr Ort: 31008 Elze, Bundesstraße 3

Am frühen Montagabend fiel einer Streifenwagenbesatzung des Polizeikommissariats Elze ein Pkw Nissan auf, der aus Richtung Alfeld kommend auffallend langsam die Bundesstraße 3 in Richtung Wülfingen befuhr. Aus dem Auspuff des Fahrzeugs qualmte es verdächtig. Der Fahrer des Fahrzeugs, der zudem nicht angeschnallt war, missachtete die Aufforderung, in Höhe der Abfahrt Elze die Bundesstraße zu verlassen und versuchte zunächst, sich der polizeilichen Kontrolle durch Flucht zu entziehen. Dabei wechselte er mehrfach die Fahrtrichtung bevor er in Höhe der Abfahrt Mühlenfeld gestoppt werden konnte. In dem Fahrzeug befanden sich neben dem 39-jährigen Fahrer zwei weitere Männer im Alter von 24 und 28 Jahren. Die Überprüfung von Pkw und Insassen ergab, dass das Fahrzeug bereits vor einigen Monaten stillgelegt worden war. Die am Pkw angebrachten Kennzeichen waren nicht ausgegeben und nach erstem Augenschein durch das Aufbringen eines falschen Zulassungsstempels manipuliert. Im dem Fahrzeug befand sich eine größere Menge Zigaretten im Wert von mehreren Tausend Euro, zu deren Herkunft die Männer keine schlüssigen Angaben machen konnten. Da der dringende Verdacht bestand, dass die Zigaretten aus einer Straftat stammen, wurden sie sichergestellt. Die drei Männer, die aus einem südosteuropäischen Land stammen und über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügen, wurden nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Hildesheim zunächst vorläufig festgenommen. Weitere Ermittlungen erfolgen am heutigen Tag.

