Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Pkw-Aufbrüche, entwenden von Airbags und Navigationssystemen

Hildesheim (ots)

Nordstemmen/Sarstedt (al) In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, den 20.06.19 haben unbekannte Täter in den Ortsteilen Nordstemmen, Rössing und Giften je einen Pkw der Marke BMW aufgebrochen und Airbags sowie Navigations- und Entertainmentsysteme in einem Gesamtwert eines mittleren vierstelligen Betrages entwendet. Mögliche Hinweise bitte an die Polizei in Sarstedt, unter der Telefonnummer 05066/985-115 übermitteln.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim

Polizeikommissariat Sarstedt



Telefon: 05066 / 985-0

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell